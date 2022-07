TIRRENO, Tre idee per il post-Milenkovic

Pur non dando per scontato l’addio di Nikola Milenkovic (situazione legata a doppio filo a quella di Milan Skriniar, ogni giorno che passa più lontano dal Paris Saint Germain) la Fiorentina si muove comunque sul mercato per sondare il campo dei sostituti. In caso di addio del centrale serbo direzione Milano (sponda Inter), i viola hanno pronti un tris di nomi su cui poter affondare per rimpiazzare il classe ’97: Il Tirreno fa il nome di Marash Kumbulla, centrale della Roma che nella capitale sta trovando poco spazio, ma cita in orbita Fiorentina anche Wout Faes del Reims, attenzionato da diverse settimane dalla Fiorentina; l’altro nome è quello di Perr Schuurs dell’Ajax, difensore classe ’99 su cui però c’è da registrare anche il forte interessamento dell’Inter.