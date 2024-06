TIFOSI, Abbonamenti 24-25: incognita legata al Franchi

FirenzeViola.it

Come ogni estate uno dei temi di principale interesse dei tifosi riguarda l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione successiva. Un campionato, quello 2024-2025, che riguardo a questo tema sarà piuttosto complicato per la Fiorentina visti i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Inutilizzabile sarà ad esempio la Curva Fiesole, con il settore più caldo del tifo viola che dovrebbe spostarsi in Ferrovia. La Fiorentina cercherà comunque di agevolare i 17.000 abbonati della scorsa stagione con i posti garantiti che saranno solamente 22.000. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.