TIFOSI, 32mila di media. Anche oggi più di 30mila

Ci sarà una marea viola oggi a sostenere la Fiorentina per la partita contro il Bologna. Come sottolinea La Nazione, si resterà in linea con la media di presenze viste in campionato che segna 32.028 spettatori a partita, con picchi nei big match (36mila contro Inter e Juventus) e un totale di circa 320mila presenze totali. La carica dei 30mila, dunque, non mancherà neanche oggi, segno che per il singolo match sono stati acquistati (a ieri sera) poco meno di 10mila biglietti. Il ‘Formaggino’ è ormai sold out da giorni, in mattinata si metteranno in marcia circa 2 mila tifosi bolognesi.

