THEATE, La Viola ci riprova. La richiesta è di 15-16 milioni

Come riportato nella sue edizione odierna dal Corriere dello Sport-Stadio, per la Fiorentina è tornato di moda il nome di Arthur Theate. Il difensore del Rennes, che già era stato vicino ai viola la scorsa estate, quest'anno è tornato nel mirino di Pradè e la situazione potrebbe essere più favorevole. I francesi infatti vengono da una brutta stagione in Ligue 1, non essendosi qualificati per le coppe europee, e il calciatore ha voglia di cambiare casacca. Theate tornerebbe volentieri in Italia, dove ha fatto benissimo con il Bologna nella stagione 2021-2022, e Pradè e Goretti ci stanno pensando. Le richieste del club bretone sono di circa 15-16 milioni di Euro, la cifra è importante ma la Fiorentina punta a finanziarsi con le cessioni di Amrabat e Ikonè. Theate, come braccetto mancino di sinistra, sarebbe perfetto accanto a Milenkovic e Quarta con Ranieri a completare il reparto come quarto centrale.

Il belga quindi dopo nenache un anno dagli ultimi sondaggi torna ad essere un obiettivo viola. Anche perché le alternative, da Valentini a Pongracic, non convincono a pieno e sono molto richieste. Il ventiquattrenne belga invece è già, come dimostrato a questo europeo, un leader della sua nazionale.