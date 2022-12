TERZIC, Ieri Di Vaio a Firenze per seguirlo da vicino

Come riportato dal Corriere dello Sport, e come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), Di Vaio è stato visto nella tribuna del Franchi a Firenze per seguire Aleksa Terzic, classe ‘99, che Joe Barone e Daniele Pradè vorrebbero trattenere in viola essendo la prima alternativa di Cristiano Biraghi, a differenza del ragazzo serbo che già era stato accostato al Bologna ai tempi di Sinisa Mihajlovic in panchina e che ora non volterebbe le spalle a questo trasferimento avendo capito che nel Bologna di Thiago Motta troverebbe di sicuro tanti più spazi rispetto a quelli che ha trovato almeno fin qua nella Fiorentina. Come andrà a finire è presto per saperlo, ma Sartori e Di Vaio non molleranno la presa, ritenendola un’operazione costruttiva per il Bologna, sia per le potenzialità che per i numeri della carta di identità di Terzic.