STADIO, Torreira ha spinto per venire a Firenze

Anche il Corriere dello Sport parla del colpo Torreira. Per far sì che l'ex Samp scegliesse Firenze, è stata decisiva - scrive il quotidiano - la spinta del giocatore stesso, intenzionato in ogni modo a tornare in Italia. Nelle ultime ore, sulle sue tracce si era inserito in maniera importante l’Eintracht Francoforte, pronto addirittura a pagare subito il cartellino al club di Londra, ma a mettere tutto in stand by ci ha pensato il centrocampista sudamericano a cui i viola sono pronti ad affidare le chiavi della manovra.