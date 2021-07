STADIO, Fiorentina, con Italiano si respira aria nuova

«Fiorentina, con Italiano si respira aria nuova». Il Corriere dello Sport-Stadio esordisce riprendendo le parole in conferenza stampa a Moena di Jack Bonaventura. Il centrocmapista ex Milan ha giocato con Italiano nel Padova nel 2010. Le differenze col passato - si legge - non mancano - «Con Iachini stavamo più nella nostra metà campo e giocavamo in ripartenza. Adesso ci viene chiesto di aggredire alto e mantenere il possesso palla». Poi la candidatura a leader: «E’ vero, io sarò uno dei più esperti ed anche per questo sento di avere una certa responsabilità nei confronti della squadra. Al tempo stesso, però, dico che tutti dovremo sentirci importanti alla stessa maniera».