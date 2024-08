STADIO, Esordio anche per il Franchi a capienza ridotta

Questa sera ci sarà non solo il debutto europeo della Fiorentina, ma anche quello del Franchi a capienza ridotta a causa dei lavori di ristrutturazione. Come riportato dal Corriere Fiorentino, oggi si vedranno anche i primi effetti a livello di circolazione sulla zona di Campo di Marte. Se restano confermati i divieti di sosta nelle strade che confinano col Franchi, questa sera non sono stati previsti provvedimenti in viale Cialdini e, nel tratto tra via Amari e viale Malta, viale Fanti. Nessun cartello di divieto di sosta lungo queste strade e nessun obbligo di spostare l’auto otto ore prima del fischio di inizio della partita. Sarà invece consentita la sosta solo alle auto con contrassegno invalidi nel parcheggio vicino alla piscina Costoli. Gli abitanti del Quartiere 2 avevano chiesto al Comune che piazza Berlinguer e viale Fanti (tra viale Cialdini e viale Malta) rimanessero fruibili per le auto dei residenti per ogni partita della stagione. Oggi, visto anche l'esiguo numero di tifosi ospiti, le forze dell'ordine potranno eseguire il primo test.

Riguardo alla capienza, a causa dei lavori di ristrutturazione, il Franchi quest'anno avrà una capienza di 24.786 posti lordi, circa 22 mila posti netti (quindi esclusi quelli a scarsa visibilità e delle zone cuscinetto). Praticamente la metà rispetto ai circa 40 mila in caso di sold out fino a quasi un anno fa. Nella scorsa stagione i viola hanno registrato una presenza media allo stadio di oltre 28.000 persone, mentre oggi con le limitazioni gli abbonamenti venduti sono 12.500. In caso in cui la media del pubblico non abbonato rispecchierà i numeri dell’anno scorso, per il Franchi si prospetta una stagione da tutto esaurito. Stasera intanto per l'impianto di Campo di Marte ci sarà l'esordio stagionale e domenica, alle 18:30, invece la prima in campionato contro il Venezia.