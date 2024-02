SOTTIL, Riscossa o addio. Il bivio è sempre più vicino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola sottolinea come per Riccardo Sottil stia arrivando l'ultima chiamata con la maglia della Fiorentina. Tagliato il traguardo delle 100 partite in viola, non segna da dicembre e se non sarà riscossa, allora sarà addio. I tifosi sembrano aver perso la speranza, la società no: Pradè ha voluto concedere all'esterno altri sei mesi per convincere tutti, in primis Italiano, deluso dal suo recente apporto e intenzionato escluderlo dai titolari contro la Lazio.

Dopo aver sondato gli interessi (a dir la verità tiepidi) di eventuali acquirenti a gennaio, la società si è convinta a insistere almeno fino a giugno. Poi salvo un'esplosione ormai attesa da anni, Sottil saluterà definitivamente la Fiorentina dopo otto anni (tra settore giovanile e prima squadra) di speranze e illusioni.