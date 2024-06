SOTTIL, I due progetti tattici di Palladino per l'esterno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un focus legato a Riccardo Sottil, uno degli "intoccabili" in partenza di Raffaele Palladino per la sua nuova Fiorentina: per il classe '99 le idee sono chiare. E oltre all’«endorsement» a parole del tecnico, saranno soprattutto le scelte tattiche che dovranno valorizzarlo.

Per l’ex prodotto del vivaio, «Raf» sta pensando a due soluzioni: la prima, nonché la più logica, che vede Sottil esterno di sinistra in attacco nel 3-4-3 di partenza su cui sarà modellata la Viola o in alternativa quarto di centrocampo sempre sul fronte mancino quando, specie a gara in corso, servirà forzare la partita: «Devo essere bravo a trovare la chiave giusta per lui e metterlo nelle condizioni di far bene: mi prendo questa responsabilità» il pensiero dell’allenatore. A Sottil il compito - non sempre svolto al meglio - di farsi trovare pronto.