SERIE A, Oggi viene svelato il calendario della stagione 24/25

Nella giornata di oggi verrà svelato il calendario della Serie A 2024/2025. L’appuntamento è fissato per le ore 12 presso l’Auditorium multimediale di RDS a Roma.

Il campionato, per la Fiorentina e per tutte le altre squadre, comincerà il 17/18 agosto e terminerà il 25 maggio del 2025, con i viola che hanno fatto una richiesta alla Lega: come ben riporta 'La Nazione', Rocco Commisso avrebbe chiesto di giocare la prima partita di campionato fuori dal Franchi per questioni di natura organizzativa legati ai lavori dello Stadio. La Fiorentina, escluse sorprese, giocherà la seconda di campionato in casa.

Per quanto riguarda i criteri per la compilazione del calendario ci sono delle novità: le soste per le Nazionali saranno sempre quattro (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo) e anche in questa edizione il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello d’andata. Per la nuova stagione è previsto un solo turno infrasettimanale, alla 10°giornata e non ci sarà una sosta invernale: le 20 squadre di A infatti nel periodo natalizio scenderanno in campo anche il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio.

La Fiorentina, essendosi qualificata per la Conference League, non potrà incontrare altre squadre che partecipano ai tornei Uefa nelle giornate 5, 6, 22, 25, 28, 32 e 35. Niente big match in queste giornate, ma non è escluso (come negli anni passati) che ci possa essere un big match già alla prima giornata di campionato.