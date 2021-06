SERIE A, Oggi si decide sul campionato spezzatino

Solo oggi la Lega Serie A, nel corso dell'assemblea, deciderà se sarà approvato lo spezzatino totale del campionato a partire dalla prossima stagione. Fino a ieri non era stato trovato l'accordo per il calendario con dieci finestre orarie diverse con i i club contrari (Genoa, Roma, Bologna, Sassuolo, Spezia e Sampdoria) che sostenevano fosse un favore a DAZN in termine di audience e pubblicità e pretendevano che la piattaforma streaming andasse oltre gli 840 milioni già offerti per i pacchetti 1 e 3, ma la procedura d'asta è già finita. Un'ipotesi plausibile è lasciare due partite alle 15 in contemporanea ed aggiungere una sola finestra alle 8 attuale, ma, in ogni caso, DAZN farà un passo economico verso la Serie A ed anticiperà ad inizio luglio il 15% di quanto stabilito per i diritti tv così da alleviare i problemi di liquidità dei club dovuti ai mancati ricavi da stadio. A riportarlo è Tuttosport.