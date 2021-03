SCONCERTI, Roma vuole Vlahovic? Io Villar e Ibanez

Interpellato dal Corriere dello Sport nel contesto di una maxi intervista alle più grandi firme del giornalismo sportivo italiano sui motivi del fallimento del nostro calcio in ambito europeo, Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato così: "La mia ricetta per il pronto-subito è per forza elementare. Mai mettere cinquanta-cento milioni da spendere nelle mani di una sola persona. Se è onesto, quelle mani gli tremeranno. Sbagli un giocatore e hai subito conseguenze gravissime. Devo dare risultati certi alle mie spese. Allora prendo solo giocatori che conosco da anni. Faccio un esempio virtuale. La Roma vuole Vlahovic? Io chiedo in cambio Villar e Ibanez, in più tratto Borja Mayoral. Solo qualità certa contro qualità certa. E riduco al minimo i contanti.