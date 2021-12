SCAMACCA, L'obiettivo viola ora nel mirino dell'Inter

L'Inter continua a monitorare talenti italiani. La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna riporta come i nerazzurri siano interessati alla coppia Frattesi-Scamacca del Sassuolo, con Raspadori sempre seguito con attenzione. Piace anche il baby Viti dell'Empoli. Contatto tra le parti per i due classe '99 che Marotta vorrebbe far arrivare a Milano con la formula dei prestiti. Il Sassuolo per adesso fa muro, mentre il difensore del 2002 della squadra di Andreazzoli potrebbe fare un percorso alla Bastoni.