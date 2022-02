SCAMACCA, L'ex obiettivo e i numeri impressionanti

Il Corriere Fiorentino, analizzando i vari incroci che riguardano Sassuolo e Fiorentina, scrive che la prima scelta per il dopo Vlahovic era Gianluca Scamacca. Peccato che, al momento della partenza del serbo, sul bomber cresciuto nella Roma si fosse già allungata la mano dell’Inter e che la sua valutazione fosse schizzata troppo in alto per la Viola. Certo, i numeri impressionano: sono 10, in 24 presenze, le reti messe a segno in campionato. Una ogni 128’.