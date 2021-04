ROMA, Vlahovic troppo costoso. Nel mirino Muriel

La Roma si guarda attorno per il dopo Edin Dzeko. I giallorossi, in vista della prossima stagione, potrebbero cambiare volto al loro attacco con il bosniaco, in gol contro l'Ajax giovedì scorso, che sembra essere a un passo dall'addio. Secondo Il Messaggero, Dusan Vlahovic della Fiorentina è un rimpianto che ora sembra essere troppo costoso per i giallorossi. In estate la Roma ci aveva provato, poi ha virato su Mayoral. Per il dopo Dzeko spuntano due nomi, due profili diversi ma intriganti allo stesso tempo: Andrea Belotti del Torino e Luis Muriel dell'Atalanta. Costano ma alcune vicende contrattuali potrebbero abbassarne il valore (il Gallo ad esempio ha un contratto in scadenza nel 2022, il colombiano ha lo stesso agente di Edin).