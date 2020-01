ROMA, Vede viola: gli affari Politano, Petagna e Jesus

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Roma va cercando rinforzi per il reparto offensivo, e potrebbe trattare anche un paio di giocatori considerati vicini alla Fiorentina. Su tutti Matteo Politano dell'Inter, che sarebbe liberato dalla cessione del turco Cengiz Under. E se anche l'ex viola Nikola Kalinic decidesse di rimettersi in gioco altrove, ecco che si libererebbe campo per Andrea Petagna, centravanti della SPAL corteggiato pure dai viola. I ferrares potrebbero privarsene, con un prestito oneroso e riscatto intorno ai 20-25 milioni. In uscita, inoltre, i giallorossi stanno cercando di piazzare Juan Jesus ad una tra Fiorentina e Cagliari, con la speranza di ottenere circa 6-7 milioni.