RISCATTI, Viola è il club che deve riscuotere di più

Questa mattina il Corriere dello Sport propone un interessante studio in merito ai giocatori in cerca di riscatto, ben 86, che la Serie A ha in mano. Si può arrivare a sborsare fino a 712, 4 milioni a fronte dei 507 da incassare e in ballo ci sono molti nomi interessanti, tra cui quello di Federico Chiesa, al cui saldo la Juventus provvederà coi viola nel 2022. La Fiorentina, a proposito, è il club che ha più cambiali da riscuotere, 60 milioni, seguita da Napoli (55,5), Inter (51) e Atalanta (49,5).