RINVIO, Ecco perché la Fiorentina ha scelto maggio

Come svela La Nazione oggi in edicola, uno dei motivi per cui la Fiorentina ha spinto per il rinvio della gara contro l'Udinese a metà maggio è quello di permettere alla squadra di Iachini di affrontare il tour de force quando, sperano in seno al club, buona parte dei giochi in classifica saranno già decisi. La società confida infatti che per gli ultimi cinque turni (quattro dei quali saranno lontano dal Franchi) la graduatoria sarà già a posto, l’obbligo dei 40 punti non sarà più un problema e soprattutto la rosa sarà al completo, con i ritorni di Ribery e con tutta probabilità anche di Kouamé.