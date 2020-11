Cesare Prandelli, come noto, sta lavorando al riposizionamento in campo di alcuni giocatori, tra cui Franck Ribery. La Nazione scrive che tutto ciò potrebbe portare concretamente il francese a operare da trequartista, quindi dietro le punte in un 4-3-1-2. Davanti a lui si starebbe pensando alla coppia Cutrone-Kouamé.