RIBERY, Ok a San Siro? Decisivi i prossimi giorni

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla anche di Franck Ribery e della sua tabella di recupero in vista dei prossimi impegni della Fiorentina: come spiega il quotidiano, alla luce del report emanato ieri dai viola (nessuna lesione alla coscia ma "solo" un risentimento muscolare), è ancora impossibile avventurarsi in qualsiasi previsione sulla presenza o meno del francese per domenica a San Siro. Al momento le chances che il francese sia della partita non superano il 50%: un mix di speranza e scetticismo che potrebbe salire o scendere in base a come andranno i prossimi giorni di lavoro del calciatore, che già ieri ha intrapreso il proprio percorso individuale.