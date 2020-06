RIBERY, Con il Brescia possibile vederlo subentrare

Secondo La Nazione, nello spazio dedicato a Franck Ribery della sua edizione odierna, il recupero del talento francese della Fiorentina sta procedendo a passo spedito, tanto da essere ormai in gruppo da tempo, rappresentando la speranza per una spinta futura. Nella partita di lunedì sera contro il Brescia, però, stando a quanto scritto dal quotidiano non andrà oltre ad un possibile subentro a gara in corso: Iachini pensa già di convocarlo con una certa fiducia, ma quasi certamente lo farà accomodare in panchina. Almeno inizialmente. Non c'è fretta per quanto riguarda il suo recupero.