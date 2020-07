RIBERY, A San Siro ho già segnato. Chiesa e Castro...

Nel corso della lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'asso viola Franck Ribery parla anche di alcuni suoi compagni di squadra nella Fiorentina. In primis Castrovilli, che "deve continuare a lavorare, solo così potrà togliersi le soddisfazioni che merita". Discorso simile per Chiesa, che è "giovane e deve pensare solo a lavorare e crescere. Le qualità ci sono, con il sacrificio potrà arrivare ai risultati che desidera". I due giovani attaccanti Cutrone-Vlahovic sono entrambi battezzati ("Potranno diventare importantissimi"), mentre sul suo ex compagno, e chiacchierato possibile obiettivo viola Mandzukic, riassume: "Un grande campione. Bisogna vedere cosa vuole". Sottolineando che a suo parere stasera i viola possono farcela ("Ho già segnato a San Siro..."), parole al miele anche per il presidente Commisso: "Grande carisma, entusiasmo trascinante. Riferimento importantissimo per tutti noi, ci sta sempre vicino e ci sentiamo spesso, sia prima che dopo le partite".