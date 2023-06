RETEGUI, Mancini consiglia il grande salto europeo

FirenzeViola.it

Mateo Retegui vuole fare il grande salto, venendo a giocare nel calcio europeo. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione glielo ha raccomandato anche il Ct Mancini, che di lui ha bisogno come il pane per far risorgere la Nazionale in ottica Europeo. In ottica Fiorentina Retegui potrebbe rappresentare un’occasione di mercato. Costo non lontano dai 15 milioni di euro.