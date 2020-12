REPUBBLICA, Umiltà fondamentale per questa Viola

Sulle pagine di Repubblica Benedetto Ferrara parla della parola "umiltà", fondamentale per questa Fiorentina. "Umiltà è anche prendersi un punto in casa col Sassuolo e non fare tanto gli snob - spiega. Ci sono punti utili alla causa. Quella della classifica, quella di un passo in avanti nell’autostima. Con il Sassuolo la Fiorentina ha giocato da squadra cosciente dei propri limiti. Non ha stupito, non ha fatto chissà cosa però non si è persa per strada, come era accaduto altre volte". Per poi concludere con un commento al gesto dei tifosi di sparare fuochi d'artificio all'inizio del match col Sassuolo: "Sembrerebbero dettagli, questi, e invece sono il racconto di giorni diversi e duri in cui una luce che sale in cielo significa molto, è un «Noi ci siamo» che rende il calcio meno freddo e meno distante da quella passione che lo rende magico, nonostante tutto".