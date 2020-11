REPUBBLICA, Serve un cambio di prospettiva

Benedetto Ferrara su Repubblica fa un'analisi di quella che potrebbe essere la prossima scelta della Fiorentina in merito all'allenatore. "Una Fiorentina orgogliosa e divertente una piccola mano ce la darebbe, in questi giorni impauriti - scrive il giornalista. E invece rischi di addormentarti davanti alla tv. A parte quando il telecronista infila tra le sue certezze questa frase: la squadra sta giocando per l’allenatore. Oddio, in effetti il possesso palla c’è stato. Più Fiorentina che Parma, risultato il nulla, però. Pensa se avesse giocato contro". Poi prosegue: "Di sicuro Iachini è un problema. Ma lo è di più non aver capito ciò che era chiaro a tutti: non può essere lui l’uomo del rilancio in grande stile. Andava compreso l’estate scorsa. Ma Rocco non ha ceduto alle pressioni". E conclude: "Serve un cambio per dare una prospettiva diversa a chi ama questo sport e questa squadra. Non ci vuole molto per capirlo".