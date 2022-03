REPUBBLICA, Ripartenza Viola per l'Europa

"Ripartenza viola per l'Europa. Voglia di riscatto contro il Verona". Così scrive la Repubblica a proposito della Fiorentina, presentando la partita contro l'Hellas Verona come l'opportunità di ripartire dopo la sconfitta in Coppa Italia. Ma attenzione all'Hellas, che è il Cholito Simeone ma anche molto altro.

Quella di oggi non sarà una gara banale, neanche sulla carta. Un po’ perché i viola hanno bisogno, oltre che della prestazione, soprattutto dei punti. Un po’ perché spesso in stagione gli uomini di Italiano hanno dimostrato che dopo una sconfitta segue una reazione nel gioco e nel risultato. E poi andrà pur sfruttato il fattore Franchi, coi viola impegnati sia oggi che domenica prossima contro il Bologna in due gare nelle quali anche il pubblico potrà fare la differenza.