REPUBBLICA, Fiorentina e Dea sulla giostra del gol

C’è un aspetto che accomuna Fiorentina e Atalanta, avversarie domani (ore 12.30 al Franchi) in un incrocio dal sapore europeo. Quelle di Italiano e Gasperini sono le due squadre che hanno mandato a segno più giocatori in assoluto. Sono 17 per l’Atalanta, che guida in solitaria questa speciale classifica, e 16 per la Fiorentina. Segno che entrambi i tecnici riescono a far sviluppare ai propri interpreti trame di gioco, oltre che offensive e propositive, anche avvolgenti. Tutti vengono coinvolti, tutti possono provare a concludere a rete. Che sia su azione, di testa, su calcio piazzato, su calcio di rigore.