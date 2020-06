REPUBBLICA, Chiesa: tutto possibile, anche il rinnovo

Il rapporto tra Federico Chiesa e Rocco Commisso è ottimo e come scrive Repubblica questo inciderà molto sulle volontà del giocatore. Il dialogo e il confronto sono sereni in attesa di capire quale sarà la decisione da prendere. Non va escluso niente, neanche l'ipotesi rinnovo. Sul mercato la valutazione resta di 70 milioni di euro, senza sconti e senza preclusioni. Chi vorrà Chiesa dovrà presentarsi con l'offerta giusta. La Juventus pensa di inserire contropartite tecniche, ma alla Fiorentina la soluzione non va a genio. L'Inter aspetta invece i soldi da Lautaro Martinez: se il Barcellona soddisferà le richieste dei nerazzurri, allora potranno pensare ad un acquisto come Chiesa. Ma per loro, come per il Manchester United, non vengono registrati passi avanti.