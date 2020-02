REPUBBLICA, Chiesa, pronto il rinnovo: i dettagli

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, Federico Chiesa sembra solo un lontano parente del giocatore visto ad inizio stagione. La promessa di Commisso di tenerlo a Firenze è stata mantenuta e dopo un avvio a rilento il 2020 è partito sotto un'altra luce. Con l'avvento di Iachini l'atteggiamento di Chiesa è totalmente cambiato e ora la Fiorentina ha pronta la proposta di rinnovo del contratto: prolungamento fino al 2024 e ingaggio da top player, che potrebbe sfiorare i 4 milioni a stagione. I viola hanno lavorato soprattutto sulla parte variabile - quella dei bonus - e quando Commisso tornerà a Firenze, a metà marzo, dovrebbe andare in scena l'incontro decisivo con Enrico e Federico. E con i rapporti con la Juventus che si sono fatti sempre più freddi, il mercato di Chiesa anche in vista della prossima estate è cambiato.