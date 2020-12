REPUBBLICA, Borja il professore torna per la svolta

Cesare Prandelli ha riposto molta fiducia in Borja Valero, che, dopo gli accciacchi, è tornato come solo lui sa fare a dettare legge nel centrocampo viola. A Torino una grande prestazione con a fianco Amrabat e Castrovilli, quindi la sua crescita notevole da riserva a titolare. Ora il nuovo Borja ha come obiettivo quello di ritornare ai livelli delle stagioni con David Pizarro, quando poteva godere della qualità del cileno in un centrocampo di alta qualità. Quel che è certo è che lo spagnolo può ancora dire la propria in un reparto ricco di talenti, cercando la svolta per questa Fiorentina.