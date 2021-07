REPUBBLICA, 7-1 ai dilettanti tedeschi. Italiano...

Un calcio semplice, avvolgente, propositivo e subito riconoscibile. Dopo i primi giorni di allenamento nel ritiro di Moena, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano fa il punto al termine della prima amichevole vinta per 7- 1 dai suoi ragazzi contro la formazione di prima categoria tedesca Ostermünchen. Il più atteso, Dusan Vlahovic, rimane a secco. Ma non deve essere un problema, anche per un giocatore reduce dai 21 gol in campionato e dalle alte aspettative da parte dei tifosi viola. Vlahovic è comunque uscito dal campo al termine del primo tempo col sorriso e con la consapevolezza che dopo i primi giorni di allenamento la condizione fisica non può certamente essere delle migliori. "I giocatori si sono applicati a fare ciò che abbiamo chiesto in pochi giorni - continua Italiano - le gambe sono piene zeppe di lavoro e la testa piena di concetti. Siamo comunque andati in campo per cercare di proporre il nostro gioco e abbiamo fatto anche ottime cose nella nostra prima apparizione. In questo momento tengo tantissimo a non perdere calciatori, al fatto che nessuno si faccia male perché è una cosa che odio in amichevole. Già il fatto che si siano sforzati, mi è piaciuto molto".