REP. (FI), Viola senza Bove: le soluzioni di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Che Fiorentina sarà, da un punto di vista tattico, senza Edoardo Bove? È la domanda che si pone Repubblica Firenze, analizzando le possibili soluzioni a disposizione di Raffaele Palladino.

Nel 4-2-3-1 attuale, l’assenza di Bove lascia un doppio vuoto: il giovane centrocampista era riuscito a interpretare alla perfezione sia la parte offensiva sinistra sia quella mediana, zone cruciali per lo sviluppo del gioco e dei risultati.

Sulla sinistra, la prima opzione resta Riccardo Sottil, che vive un buon momento di forma ed è un’arma preziosa contro squadre che tendono a chiudersi. In alternativa, Palladino può contare su Kouamé o, in casi specifici, su Gudmundsson, già provato in quella posizione nei minuti finali contro l’Empoli. Più complesso, invece, adattare un centrocampista puro in quel ruolo, compito che Bove aveva svolto con naturalezza.

Mandragora e Cataldi prediligono infatti stazionare centralmente, mentre avanzare Richardson (mancino di ruolo) sulla trequarti non ha dato i risultati sperati, come dimostrato nella gara contro l’Apoel. Anche spostare Adli dal centrocampo a una posizione più offensiva risulta complicato, nonostante in passato abbia giocato più avanzato.

In questo scenario, il mercato di gennaio potrebbe rappresentare una soluzione, soprattutto se la Fiorentina decidesse di puntare su un innesto adatto a colmare questo vuoto. Tra le opzioni tattiche immediate, Palladino potrebbe alzare uno dei terzini (come fatto in passato con Parisi o Biraghi), anche se questa scelta è stata finora utilizzata solo in momenti specifici della gara. Resta infine l’ipotesi di un cambio di modulo, passando a un più collaudato 3-4-2-1 o a un inedito 4-3-2-1, soluzione che potrebbe aprire nuove prospettive tattiche per il futuro.