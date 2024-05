RANIERI, L'ultima in panchina: il ricordo degli ex viola

FirenzeViola.it

Cagliari-Fiorentina sarà soprattutto la partita di Claudio Ranieri. Dopo più di trentacinque anni di panchina, oltre 1400 partite, 19 squadre allenate e cavalcata da annali (dall'irripetibile Premier col Leicester alla salvezza di quest'anno a Cagliari, a 33 anni dalla prima in rossoblù) uno dei giganti del calcio italiano e internazionale abdicherà. E lo farà proprio contro una squadra che, a metà degli anni '90, lui stesso ha contribuito a far diventare grande. Per questo, sulle colonne del Corriere Fiorentino c'è spazio per i ricordi dei suoi quattro anni a Firenze: È un allenatore con cui si poteva anche discutere — racconta Lorenzo Amoruso — un uomo intelligente e una persona vera. Prima della Supercoppa, fino a quel momento mai vinta dalla squadra detentrice della Coppa Italia, ci disse: “C’è sempre una prima volta, mettetecela tutta, potremmo lasciare un segno nel calcio italiano”. Aveva ragione».

«Che grande carriera, la sua — aggiunge Ciccio Baiano — lo dimostrano i risultati e i riconoscimenti ottenuti. In tanti lo ricordano per il campionato vinto col Leicester, ma ovunque è andato o ha vinto, o ha portato la squadra ad alti livelli. Ha dimostrato di essere un allenatore top, che io ho avuto la fortuna di averlo per quattro anni. Il momento più alto è stato quando mi ha dato la fascia di capitano dicendomi che ero il collante del gruppo».

«La sua è stata una carriera strepitosa — racconta Oreste Cinquini, d.s. della Fiorentina di allora — Io, Claudio e Giancarlo (Antognoni, ndr ) siamo stati quattro anni a Firenze e abbiamo fatto un percorso fantastico. A partire dalla serie B, in cui ci siamo trovati a dover gestire un gruppo che veniva da una retrocessione confusionaria. Ranieri è un top, parla quattro lingue, è colto e molto serio. Il nostro rapporto? Prima di tutto umano, poi calcistico e la nostra amicizia è proseguita negli anni».