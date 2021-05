QUI VIOLA, Due i dubbi di formazione di Iachini

La notizia migliore per la Fiorentina è che domani a Bologna la squadra sarà quasi al completo. Così, sottolinea La Nazione, Beppe Iachini dovrà fare delle scelte, con Venuti che è ristabilito quasi del tutto. Da un lato ci sarà il ballottaggio Igor-Biraghi, dall'altro a centrocampo si giocano un posto il rientrante Bonaventura e Castrovilli, che potrebbe partire dalla panchina per essere utilizzato come arma in più a gara in corso (complici i classici fastidi al pube). In difesa Caceres dovrebbe essere preferito a Martinez Quarta.