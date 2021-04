QUI BOLOGNA, Sansone recupera. Tomyiasu-Dijks...

Ieri il Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica al Dall’Ara contro la Fiorentina: occhi puntati sull’infermeria nel tentativo di recuperare qualche elemento per Mihajlovic, ma non sarà semplice. Quello che sembra avere più chance di essere a disposizione per il Derby dell’Appennino è Sansone. Ieri il numero 10 si è allenato a parte, al pari di Tomiyasu e Dijks: i felsinei hanno timide speranze di recuperarli per la partita di domenica, con tempi che continuano ad allungarsi per il giapponese e che paiono invece accorciarsi per l’olandese. Vista l’emergenza, per entrambi si valuteranno con attenzione i benefici e i rischi di un recupero affrettato: male che vada, rientreranno il 9 maggio a Udine. A riportarlo, il Corriere di Bologna.