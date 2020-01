QUI BOLOGNA, Dzemaili out per febbre. Ok Danilo

La febbre ha fatto alzare bandiera bianca a Dzemaili in vista di Bologna-Fiorentina. È quanto riporta il Corriere dello Sport, che spiega come tre giorni consecutivi di assenza hanno aggiunto il centrocampista svizzero alla lista degli indisponibili di casa rossoblu. Assenti anche Krejci e Dijks, con quest'ultimo che sarà sostituito sulla sinistra da Denswil. In difesa rientrerà Danilo, con Tomiyasu che tornerà a destra. Il poker di attaccanti non cambia: Orsolini a destra, Palacio e Soriano al centro e Sansone a sinistra.