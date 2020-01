QUI BOLOGNA, Dominguez non ci sarà. La situazione

Nico Dominguez, ultimo acquisto del Bologna, non sarà della partita contro la Fiorentina lunedì prossimo. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come per problemi burocratici ancora non sia arrivato il tesseramento ufficiale del centrocampista argentino. Il Bologna spera di avere le carte la prossima settimana. Intanto c'è grande entusiasmo nel capoluogo emiliano per la sfida contro la Viola. Anche ieri grande presenza di pubblico ad un allenamento dove, dopo 4 anni e mezzo, non era presente Mattia Destro partito per Genova. Recupera Santander, che si giocherà una maglia da titolare con Palacio, mentre un attacco influenzale ha messo Dzemaili in dubbio per il Derby dell'Appennino. Poli e Medel sicuri titolari a centrocampo.