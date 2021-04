QUI ATALANTA, A Firenze senza Pessina: le soluzioni

L'indispensabile Matteo Pessina contro la Fiorentina non ci sarà. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il ragazzo cresciuto nel vivaio bergamasco nelle ultime 31 partite della Dea è sceso in campo da titolare per 26. Il rinnovo fino al 2024 è già avvenuto, ma a Firenze Gasperini dovrà pensare a come sostituirlo visto che sarà out causa Covid. La soluzione più naturale e probabile è che venga scelto Pasalic, altrimenti potrebbe esserci l'occasione per il neo acquisto Kovalenko. In corsa anche la soluzione Ilicic alle spalle di Muriel e Zapata, con Malinovskyi a centrocampo oppure proprio al posto dello sloveno dietro le punte.