QUARTA, Lo volevano Milan e Inter, se lo gode la Viola

A corredo dell'intervista, Tuttosport racconta il passato recente di Lucas Martinez Quarta: su di lui in estate avevano messo gli occhi anche Milan e Inter ma furono la Fiorentina e il ds Daniele Pradè a bruciare tutti sul tempo. Preso a titolo definitivo per 12 milioni (6 pagati subito poi 3+3), il difensore argentino ha il doppio passaporto ed è cresciuto nel River Plate, squadra che è qualcosa di più che un semplice club per il Chino: "La Fiorentina non sarà mai come il River, lì sono cresciuto e ho passato tanti anni" ha detto nell'intervista. Sono 14 finora le presenze, le ultime 8 da titolare.