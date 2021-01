PULGAR, Per il cileno si fa vivo anche il Cagliari

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, parla anche di Erick Pulgar. Il cileno, in ombra da diverso tempo e accostato anche da continue voci di mercato, piace anche al Cagliari. Per il giocatore si era fatto avanti anche il Leeds di Bielsa, ma la sua eventuale cessione, così come quella di Kouamè, dipenderanno molto dai sostitui individuati (Torreira in primis, nella speranza che la situazione si sblocchi).