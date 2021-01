PULGAR, L'ex in panchina che potrebbe già partire

Il Corriere Fiorentino sottolinea che c'è un giocatore viola che quando si affrontano Fiorentina e Bologna si trasforma. Non a caso è un ex: si tratta di Erick Pulgar, per il quale si prospetta una nuova importante occasione di rilancio. Il classe '94, che in rossoblù contro il club gigliato era stato in grado di segnare anche su corner, è oggi uno degli elementi in bilico sul mercato visto che il tecnico del Leeds, Bielsa, non ha smesso di seguirlo sin dalla scorsa estate. Quello di Pulgar a Firenze è stato un lento declino, durante l'attuale stagione, per via delle difficoltà nel far gioco a centrocampo che hanno portato Prandelli a prendere in considerazione Borja Valero come regista. Contro un Bologna dinamico, l'opzione di una diga quale è il cileno stuzzica il tecnico viola.