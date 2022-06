PULGAR, È difficile che possa restare. Probabile...

Saranno ben 19 i giocatori che torneranno alla Fiorentina dopo i prestiti di questa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le soluzioni possibili per loro saranno molteplici: da contropartite tecniche a pedine da valutare per Vincenzo Italiano. Uno dei big che rientrerà è Erick Pulgar, partito da Firenze per andare a giocare al Galatasaray in cerca di continuità, ma alla fine neanche in Turchia ha avuto molto spazio, non certo quello che avrebbe sperato il club e lo stesso giocatore. Ora si riparte da zero con una destinazione da trovare, ancora in prestito o a titolo definitivo, sempre che il tecnico viola non decida di trattenerlo. Soluzione che pare difficile.