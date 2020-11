PRANDELLI, Cerca di guardare il lato positivo

Cesare Prandelli cerca di non pensare alla classifica e alla sua seconda sconfitta consecutiva, ma si concentra sugli aspetti positivi da portare a casa dopo la partita di Milano. "Non era facile, ma ci abbiamo provato. Potevamo soccombere e non lo abbiamo fatto". Sono le parole del mister nel post-partita, riporta il Corriere dello Sport - Stadio aggiungendo come ora la squadra debba però lavorare ancora di più. Manca coraggio in area, l'ex CT sa bene che tocca a lui costruire un muro di consapevolezza e togliere pressione ai suoi attaccanti: "Il coraggio vive in area - dice - se non ci arrivi è difficile fare gol".