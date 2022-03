PORTIERI, Gli occhi su un duo atalantino per il futuro

La Nazione fa il punto sui portieri della Fiorentina, anche in proiezione futura di mercato. Se in inverno erano stati fatti i nomi di Meret del Napoli (che non sta rinnovando), Cragno del Cagliari (costa tanto) e Perin della Juve (via a zero o quasi), ecco che un partner speciale a sorpresa sulla vicenda potrebbe rivelarsi l’Atalanta. Nelle ultime settimane i viola vengono segnalati come osservatori interessati per Marco Carnesecchi, classe 2000 attualmente in prestito alla Cremonese. E non solo, al Tottenham c’è Pierluigi Gollini, desideroso di farsi valere ancora in Italia. Entrambi hanno il contratto in scadenza al 2023.