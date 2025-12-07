Polverosi: "Tifosi umiliati da questa Fiorentina. È in atto una resa senza dignità"

Alberto Polverosi ha commentato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport il tracollo viola a Reggio Emilia, con l'ennesima sconfitta, stavolta per 3-1, della Fiorentina di Paolo Vanoli contro il Sassuolo di Fabio Grosso: "E o ra cari viola cosa vi inventate? Avete chiesto ai tifosi l’appoggio totale, li avete fatti salire a Reggio Emilia in quattromila, in una curva tutta fiorentina, e li avete di nuovo umiliati. Magari qualcuno si sentirà pure offeso perché a fine partita, solo alla fine, è partito il coro “fate ridere”. Perché si può perdere (magari non sempre come succede a questa squadra), ma c’è modo e modo. C’è rabbia e c’è paura. C’è tensione e c’è mollezza.

C’è forza e c’è fragilità. Si può perdere giocando con la testa, il cuore e i nervi e si può perdere restando in campo senza un’idea, senza coraggio e senza furore. Può darsi che in cent’anni di storia ci siano state stagioni più tribolate di questa (come risultati no, è la peggiore), ma in quasi mezzo secolo di partite della Fiorentina non avevamo mai visto uno scempio del genere. Mai. È in atto una resa senza dignità".