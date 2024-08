POBEGA, Assalto del Bologna per l'ex obiettivo viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Bologna con i dirigenti felsinei che vogliono regalare almeno altri due colpi a Vioncenzo Italiano. Tra questi, oltre al centravanti argentino Benjamin Dominguez, ci sarebbe Tommaso Pobega.

Il centrocampista triestino, finito ai margini del progetto milanista di Fonseca, è un profilo che piace alla formazione rossoblù e in particolare a Vincenzo Italiano che lo ha avuto con sè a La Spezia. Il mediano del Milan, in questa sessione di mercato accostato più volte anche alla Fiorentina, con l'allenatore siciliano in Liguria segnò sei reti contribuendo alla salvezza degli aquilotti nella stagione 2020-2021.