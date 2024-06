PERIN, I viola lo avevano cercato ma ha scelto la Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport oggi in edicola parla del legame speciale tra Mattia Perin e la Juventus. Il portiere nativo di Latina, alla Juventus dal 2021, ha detto di no a varie offerte, su tutte quella del Fenerbahce che gli aveva proposto un ingaggio doppio rispetto a quello attuale, nella sessione di mercato che si è appena aperta per rimanere in bianconero. Tra le varie squadre che si erano interessate all'estremo difensore classe 1992 anche la Fiorentina.

I viola, così come le neopromosse Parma e Como, il Genoa e il Monza gli avevano proposto una maglia da titolare ma lui ha preferito rimanere alla Juventus, club con il quale rinnoverà a breve il contratto. A Perin si era interessata anche l'Atalanta che lo avrebbe affiancato a Carnesecchi in caso di addio di Musso. Sul portiere argentino c'è il pressing della Fiorentina in caso di partenza di Pietro Terracciano.