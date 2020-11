PEDRO, La situazione: la sua volontà pare chiara

L'edizione odierna de La Nazione parla della situazione legata a Pedro. L'attaccante brasiliano è in prestito al Flamengo fino a fine anno e in un post sui social ha fatto capire quali siano le sue idee: lui da Rio de Janeiro non ha intenzione di muoversi. La voglia di Flamengo metterà ulteriormente pressione ai dirigenti brasiliani che dovranno lavorare con abilità per depositare sul conto corrente della Fiorentina i 14 milioni più 2 di bonus per il riscatto. E si sta facendo strada l'ipotesi che un club europeo possa dare una mano al Flamengo.