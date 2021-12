PASTORELLO BIS, Peggior trattativa? Berbatov 2012

Il procuratore Federico Pastorello ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nella quale si è soffermato su quella che ritiene essere stata la sua peggior trattativa: "Berbatov alla Juve, nell’incredibile estate 2012. Grazie a Patrice Evra, mio storico assistito e compagno del bulgaro nel Manchester United, negli ultimi giorni di mercato ero riuscito a mettere in piedi la trattativa con la Juventus. Avevamo fatto tutto e mandato un aereo privato a Monaco di Baviera per prelevare Berbatov e condurlo a Torino. Berbatov, però, è salito su un altro areo: direzione Londra. In aeroporto ha cambiato idea e ha scelto il Fulham. Una cosa del genere l’aveva già combinata tra City e United. E anche con Corvino, che giovanissimo lo aveva preso per il Lecce".